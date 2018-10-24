Дощ та мокрий сніг: в Україні очікується різка зміна погоди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. За даними синоптиків, у середу та четвер, 24 та 25 жовтня, в Україні очікується різка зміна погодних умов - з дощами, мокрим снігом та сильним вітром. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.