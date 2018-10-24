Дощ та мокрий сніг: в Україні очікується різка зміна погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. За даними синоптиків, у середу та четвер, 24 та 25 жовтня, в Україні очікується різка зміна погодних умов - з дощами, мокрим снігом та сильним вітром. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Пройдуть дощі, у західних, місцями північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с. 24 жовтня на заході країни місцями 25-30 м/с; в Карпатах та на Прикарпатті мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (вночі 24 жовтня на високогір'ї сильний сніг)", - вказали у відомстві.
На Київщині 24-25 жовтня також очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (25 жовтня місцями з мокрим снігом); посилення вітру до 15-20 м/с.
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За даними синоптиків, температура 24 жовтня - 3-8° тепла, на високогір'ї Карпат - 0-2° морозу; у південній частині, на Донеччині та Луганщині вночі - 4-9° тепла, вдень - 10-15°.
У столиці 24 жовтня - похмурий, дощовий та вітряний день. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 6-8°.
Нагадаємо, синоптик попередила про інтенсивні опади до кінця року.