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Дождь и мокрый снег: в Украине ожидается резкое изменение погоды

Киев  •  УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. По данным синоптиков, в среду и четверг, 24 и 25 октября, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий - с дождями, мокрым снегом и сильным ветром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с. 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с, в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", - указали в ведомстве.

В киевской области 24-25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.

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По данным синоптиков, температура 24 октября - 3-8° тепла, на высокогорье Карпат - 0-2° мороза; в южной части, Донецкой и Луганской области ночью - 4-9° тепла, днем ​​- 10-15°.

В столице 24 октября - пасмурный, дождливый и ветреный день. Температура ночью - 4-6° тепла, днем ​​- 6-8°.

Напомним, синоптик предупредила об интенсивных осадках до конца года.

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