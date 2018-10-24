Дождь и мокрый снег: в Украине ожидается резкое изменение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По данным синоптиков, в среду и четверг, 24 и 25 октября, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий - с дождями, мокрым снегом и сильным ветром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с. 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с, в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)", - указали в ведомстве.
В киевской области 24-25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.
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По данным синоптиков, температура 24 октября - 3-8° тепла, на высокогорье Карпат - 0-2° мороза; в южной части, Донецкой и Луганской области ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15°.
В столице 24 октября - пасмурный, дождливый и ветреный день. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 6-8°.
Напомним, синоптик предупредила об интенсивных осадках до конца года.