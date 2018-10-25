Спасатели предостерегли туристов от прогулок в горах Прикарпатья

"По состоянию на 13:50 25.10.2018 в г. Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -8° С, ветер юго-западный 13м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, снег. Советуем воздержаться от выхода в высокогорье", - говорится в сообщении.



Кроме того в пресс-службе отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах сообщили, что начиная с 27 октября в Карпатах ожидается приход теплой воздушной массы и мокрый снег.



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"Начиная с 27 октября в Карпатах ожидается приход теплой воздушной массы: в течение 27 октября та ночью 28 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега, который перейдет в дождь - это приведет к активному снеготаянию на высокогорье", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, по данным синоптиков, в среду и четверг, 24 и 25 октября, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий - с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.