Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В найближчу суботу в Україні очікується морозна суха погода, яка зміниться потеплінням і опадами в неділю. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі кореспонденту УНН.

"Буде без опадів, але морозно досить. Вночі це 4-9 градусів морозу, крім узбережжя морів і Закарпаття, а денна температура теж коливатиметься десь від 3 морозу до 3 тепла. На півдні і на Закарпатті 6-8 тепла. А далі погода дещо зміниться. Опади будуть у вигляді дощу і мокрого снігу і деяке підвищення температури", - розповіла синоптик.

За її словами, потепління триватиме усього декілька днів (25-26 листопада), а потім знову очікується зниження температури до морозів, зокрема вночі буде до 5-10 із позначкою мінус.

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Зокрема, 25 листопада на півночі, північному сході й центрі країни очікується сніг при денній температурі від 1 тепла до 2 градусів морозу (вночі -2…-7), в західних областях очікується сніг із дощем при денній температурі від 0 до 3 тепла й -1..-3 вночі. На Закарпатті і Прикарпатті буде значно тепліше: у Львівській області очікується 4-6 тепла вдень, 0…+2 вночі, а в Закарпатській – 7-9 тепла вдень, +2…+4 вночі. В обох областях буде йти дощ.

Нагадаємо, за прогнозом українських метеорологів, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  попереджає про значне ускладнення погодних умов на початку наступного тижня.

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