Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

"Будет без осадков, но морозно достаточно. Ночью это 4-9 градусов мороза, кроме побережья морей и Закарпатья, а дневная температура тоже будет колебаться где-то от 3 мороза до 3 тепла. На юге и на Закарпатье 6-8 тепла. А дальше погода несколько изменится. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега и некоторое повышение температуры", - рассказала синоптик.



По ее словам, потепление будет продолжаться всего несколько дней (25-26 ноября), а затем снова ожидается понижение температуры до морозов, в частности ночью будет до 5-10 со значком минус.



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В частности, 25 ноября на севере, северо-востоке и центре страны ожидается снег при дневной температуре от 1 тепла до 2 градусов мороза (ночью -2 ... -7), в западных областях ожидается снег с дождем при дневной температуре от 0 до 3 тепла и - 1 ..- 3 ночью. На Закарпатье и Прикарпатье будет значительно теплее: во Львовской области ожидается 4-6 тепла днем ​​0 ... + 2 ночью, а в Закарпатской - 7-9 тепла днем, + 2 ... + 4 ночью. В обеих областях будет идти дождь.



Напомним, по прогнозу украинских метеорологов, нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительном осложнения погодных условий в начале следующей недели.