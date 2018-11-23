У центрі Києва комунальники посипали сіллю сухий асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, комунальники посипали абсолютно сухий та чистий асфальт сіллю, передає УНН.
Відмітимо, що посипали сіллю пішохідну частину дороги.
Зазначимо, що зазвичай дороги посипають сіллю, щоб уникнути ожеледиці і забезпечити нормальний проїзд, але сьогодні ранком в центрі Києва не було помічено ожеледиці.
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Як повідомляв УНН, в Україні у п'ятницю, 23 листопада, очікується безсніжна погода, на дорогах - місцями незначна ожеледиця, температура вночі знизиться до 9 градусів морозу, удень підніметься не вище 2 градусів тепла, лише на Закарпатті завтра у світлу пору доби очікується до 8 градусів з позначкою "плюс".