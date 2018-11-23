В центре Киева коммунальщики посыпали солью сухой асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В центре Киева, на улице Крещатик, коммунальщики посыпали абсолютно сухой и чистый асфальт солью, передает УНН.
Заметим, что посыпали солью пешеходную часть дороги.
Отметим, что обычно дороги посыпают солью, чтобы избежать гололеда и обеспечить нормальный проезд, но сегодня утром в центре Киева не было замечено гололеда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление
Как сообщал УНН, в Украине в пятницу, 23 ноября, ожидается бесснежная погода, на дорогах - местами незначительная гололедица, температура ночью снизится до 9 градусов мороза, днем поднимется не выше 2 градусов тепла, лишь на Закарпатье завтра в светлое время суток ожидается до 8 градусов с отметкой "плюс".