В Карпатах ожидают до 30 см снега

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102803 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108344 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144566 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140656 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134498 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127369 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168052 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118020 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Карпатах ожидают до 30 см снега

В Карпатах ожидают до 30 см снега

Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На высокогорье Карпат с 25 по 27 ноября ожидается высота снежных покровов до 30 см. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook, передает УНН.

“Внимание! Штормовое предупреждение! В результате прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается осложнение погодных условий”, - говорится в сообщении.

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По данным Укргидрометцентра, из-за циклона прогнозируется такая ситуация:

  • 25 ноября — дождь, который перейдет в мокрый снег,
  • 26-27 ноября — мокрый снег, сильный снег.

“Прирост снежного покрова составит: в горах — 10-20 см, в высокогорье — до 30 см!”, — предупредили в Укргидрометцентре.

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Напомним, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Также погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах (2 уровень угрозы “желтый”).

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