В Карпатах ожидают до 30 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На высокогорье Карпат с 25 по 27 ноября ожидается высота снежных покровов до 30 см. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Штормовое предупреждение! В результате прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается осложнение погодных условий”, - говорится в сообщении.
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По данным Укргидрометцентра, из-за циклона прогнозируется такая ситуация:
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- 25 ноября — дождь, который перейдет в мокрый снег,
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- 26-27 ноября — мокрый снег, сильный снег.
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“Прирост снежного покрова составит: в горах — 10-20 см, в высокогорье — до 30 см!”, — предупредили в Укргидрометцентре.
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Напомним, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Также погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автодорогах (2 уровень угрозы “желтый”).