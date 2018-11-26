В Киеве и области сегодня утром туман и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В столице и Киевской области утром 26 ноября туман, видимость 200-500 м”, — говорится в сообщении.
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Напомним, 26 и 27 ноября на большей части территории Украины ожидаются осадки, на севере снег, температура воздуха днем от 0 до +2.
Вследствие влияния активного циклона днем 26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий.
Ожидаются снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.
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В столице Украины пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от −3 до −5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Напомним, о приближении активного циклона предупреждали синоптики.
Отметим, что с 14 ноября в Украине наступила метеорологическая зима. После первого снега на дорогах сохраняется гололедица, среднесуточная температура — ниже 5+.
Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. С 8 октября на дорогах работают радары TruCam, с 1 октября действует сезон включенных фар.
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В свою очередь Укравтодор сделал предупреждение водителям. Их призвали соблюдать особую бдительность за рулем из-за неблагоприятных погодных условий.