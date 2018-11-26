Синоптики дали прогноз на первый день зимы

"1-го числа изменится погода. Повышенное давление немного понизится, будет влиять циклон над Черным морем, а с юга пойдет порция теплого воздуха", - отметил эксперт.



По его словам, 1 декабря в южных, центральных и северных областях страны пройдет небольшой снег, на юге - мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура воздуха будет составлять 0 ... + 5 на юге днем, ночью - 0 ...- 5. На остальной территории 2-3 декабря ночью 0 ... -5, а днем ​​- около 0, начиная с 1 декабря местами будет наблюдаться небольшой снег, на юге - мокрый снег и дождь.



Напомним, синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.



Нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.



Председатель Государственного агентства автомобильных работ Украины Славомир Новак не исключил различных чрезвычайных ситуаций зимой на украинских дорогах в результате неблагоприятных погодных условий.



