На Украину надвигаются морозы

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. На смену осадкам в Украине в последние дни осени придет сухая, но морозная погода. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня-завтра будем находиться под влиянием циклона. Сегодня - по всей территории страны, завтра, 27-го, днем ​​осадки останутся только в южных и восточных областях. С северо-запада на нас идет порция северного воздуха, температура будет снижаться. Без осадков будет, то есть улучшения погодных условий", - отметил эксперт.

По его словам, днем ​​на большей части территории страны сегодня-завтра будет около 0, а на юге - до 5-7 с отметкой плюс. Начиная с 27 ноября с северо-запада на страну надвигаться холодный воздух, что повлечет существенное снижение температуры воздуха.

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"С 28 по 30 ноября мы будем в поле повышенного давления, в антициклоне, ожидается переменная облачность и без осадков по всей территории Украины. И существенное понижение температуры", - добавил он.

При этом он уточнил, что наиболее прохладная ночь будет с 29 на 30 ноября, когда почти всей территории Украины столбики термометров опустятся до -10 ... -15 градусов, а на севере и в Карпатах - до -17. На юге будет до -5. Днем будет -3 ... - 8 градусов, а на юге +2 ... -3.

Напомним, синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.

Нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.

Председатель Государственного агентства автомобильных работ Украины Славомир Новак не исключил различных чрезвычайных ситуаций зимой на украинских дорогах в результате неблагоприятных погодных условий.

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