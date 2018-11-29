Врач посоветовал, как правильно одеваться в морозные дни

"Жителям городов, перемещаются с транспорта домой, лучше носить многослойную одежду - не одну теплую вещь, а чтобы была возможность расстегнуться в теплом помещении", - отметил медик.



По его словам, для организма вредные резкие перепады, когда тепло одетый человек с перегретого помещения выходит на мороз, поэтому надо чтобы в рабочем кабинете или дома температура не превышала 22 градусов, и чтобы была возможность снять теплую кофту или свитер во время пребывания в помещении.



Кроме того, одежда, как и обувь, должны быть достаточно просторным и не зажимать кровообращение. Обувь должна позволять надеть теплые носки или положить зимнюю стельку. Также обязательно носить теплые варежки. Также медик советует обратить внимание на термобелье, которое может пригодиться во время морозов.



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При этом он добавил, что нежелательно носить металлические украшения, так как они могут способствовать общему переохлаждению.



Напомним, на смену осадкам в Украине в последние дни осени придет сухая, но морозная погода. С 28 по 30 ноября страна будет находиться в поле повышенного давления, в антициклоне, ожидается переменная облачность и без осадков по всей территории Украины, что будет сопровождаться существенным снижением температуры.



Медики посоветовали, выходя из дома, беречься от холодовой аллергии, как минимум, смазывая открытые участки лица питательным кремом, а еще позаботьтесь о чистоте в доме, чтобы предупредить контакт с клещами бытовой пыли, аллергия на какие - частое явление среди чувствительных лиц.