Українців попередили про "холодову алергію" у зв’язку із морозами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Найближчими днями у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької та на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується різке погіршення погодних умов – метеорологи прогнозують випадіння тут від 8 до 15 см снігу, а 27 листопада очікується ще й поривчастий вітер. Позаяк сніг буде мокрим, а після нього вдарить мороз, на дорогах прогнозують ожеледицю. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Погана погода зі снігом протримається до кінця тижня у Харкові, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі, Донецьку, Луганську, Маріуполі, Ужгороді, де сніг та мокрий сніг, крім 26-28 листопада, очікують з 1 по 3 грудня. У Сімферополі сніжитиме майже весь тиждень – з 26 листопада по 2 грудня. У Києві та Чернігові – 1-2 грудня. У Херсоні, Хмельницькому, Миколаєві, Житомирі сніжитиме 26, 27 листопада та 1 грудня.
Така погода – зайвий привід провести затишний вечір у теплій оселі у родинному колі, відпочити та набратись сил для майбутніх звершень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захворюваність на грип та ГРВІ типова для початку зими
Не забувайте, виходячи на вулицю, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу, алергія на які – часте явище серед чутливих осіб. Для цього, зокрема, потрібно влаштовувати вологе прибирання, позбавитись від зайвих речей, що збирають пил (килими, м’які іграшки), підтримуючи вологість повітря у оселі нижче 40% впродовж місяця. А ще кліщі можна заморозити – і зимова пора якраз цьому сприяє.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик порадив, чим годувати дитину під час осінньо-зимових епідемій