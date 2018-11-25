Медик порадив, чим годувати дитину під час осінньо-зимових епідемій

КИЇВ. 25 листопада. УНН. В осінньо-зимовий період, коли зростає ризик інфікування грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), дітям слід споживати гарячу вітамінізовану їжу. Про це повідомив президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін у коментарі кореспонденту УНН.

"Треба вживати вітамінізовану їжу з обов'язковим прийомом гарячих страв, треба їсти перші страви", - зазначив медик.

За його словами, не слід вважати, що вітаміни містяться тільки у фруктах і овочах - їх достатньо й у кашах, зернових (група В, харчові волокна, багато мінералів, залізо, цинк тощо), молочних продуктах (В2, В12, А, D, кальцій, цинк, магній), м'ясі (В1, В2, В12, РР, цинк).

При цьому він додав, що враховуючи неможливість забезпечення раціонального харчування, все більше людей в сучасному світі регулярно приймають – особливо в період епідемій – вітаміни у вигляді препаратів. На його ж думку, комплекси вітамінів і спеціальні харчові добавки слід вживати тільки за призначенням лікаря і тільки у разі проблем із здоров'ям.

"Якщо раціон дитини збалансований, здоровий, то вітаміни давати не треба. Якщо є проблеми зі сторони дитини – хронічні захворювання, особливо ЖКТ, при яких зменшується всмоктування вітамінів і дитина не може сприйняти той об'єм їжі, який потрібен їй за віком, або якщо у дитини велике фізичне навантаження, дитина спортсмен, або ж алергія на деякі продукти, то да, вітаміни слід приймати. Тоді краще брати комплексні препарати, в яких є і вітаміни, і мінерали", - пояснив Шадрин.

Нагадаємо, під час епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) укріпити імунітет і запобігти захворюванням можна за допомогою профілактики стресу, правильного харчування й загартовування організму.

З раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої.