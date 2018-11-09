Медик назвав продукти, які слід усунути з раціону дитини

КИЇВ. 9 листопада. УНН. З раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої. Про це повідомив Президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.