Медик назвав продукти, які слід усунути з раціону дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої. Про це повідомив Президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.
"Не можна перегодовувати дитину солодощами, не треба давати продукти, які містять різноманітні наповнювачі, консерванти, які подразнюють шлунок. Їх споживання може призвести до порушень обміну речовин, алергізації дитячого організму. Також не слід давати дітям продукти, які містять багато перцю і солі, оскільки вони подразнюють шлунково-кишковий тракт", - зазначив медик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик дав пораду, як укріпити імунітет під час епідемії грипу
Зокрема, за його словами, слід виключити з раціону дитини солону, в'ялену чи копчену рибу, ковбасні вироби. Замість ковбаси лікар радить пропонувати дитині шматочок вареного м'яса нежирних сортів – його ж можна покласти на бутерброд разом із зеленню і овочами.
Крім того, на думку медика, не слід давати дитині міцний чай і каву – вони містять збуджуючі речовини і зменшують всмоктування заліза. Також забороненими для дитини мають бути солодкі газовані напої, пакетовані соки, що містять ароматизатори тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через 5 років кількість дітей з ожирінням в світі перевищить 50%
Також, за його словами, слід уникати "менш повноцінних у харчовому відношенні продуктів з високою енергетичною щільністю" – солоних закусок, морозива, смажених продуктів, печива й інших солодощів. Особливо це стосується різноманітних льодяників, які мають яскравий колір і привабливу упаковку, але містять багато барвників, штучних наповнювачів, ароматизаторів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики розповіли, як захистити від грипу дітей
Як зазначив Шадрін, великий перекіс у харчуванні в бік жирів і вуглеводів, що легко засвоюються, призводить до появи надмірної ваги у дітей. До такої їжі, за його словами, належать продукти так званого фаст-фуду – з великою кількістю жирів тваринного походження і вуглеводів, що легко засвоюються. Така їжа, за словами гастроентеролога, не дає відчуття ситості, а, навпаки, заохочує дитину їсти ще.
Нагадаємо, в одному з сіл Вінницької області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. До лікарні вона потрапила без свідомості, однак на наступний день прийшла до тями, її стан покращився.
Як повідомляв УНН, за даними оцінок, кожен третій підліток в Європі, має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння.
А у ВООЗ заявили, що країни мають захищати дітей від реклами шкідливих продуктів.