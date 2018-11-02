Дитина потрапила до лікарні через льодяник на паличці

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В одному з сіл Вінницької області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. До лікарні вона потрапила без свідомості, але зараз прийшла до тями, і її стан покращився. Про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації.