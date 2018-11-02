Дитина потрапила до лікарні через льодяник на паличці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В одному з сіл Вінницької області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. До лікарні вона потрапила без свідомості, але зараз прийшла до тями, і її стан покращився. Про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації.
Так, випадок стався 30 жовтня, коли дитина перебувала вдома. "Чупа-чупс" потрапив у дихальні шляхи, і дитина перестала дихати. Батьки відвезли її до лікарні.
"Дитина була певний час без свідомості, але потім прийшла до тями. Однак стан дитини був такий, який потребував консультацій обласних спеціалістів. Вчора, 1 листопада, вони виїхали в заклад (медзаклад, – ред.), оглянули дитину і забрали до обласної дитячої клінічної лікарні на подальше долікування й обстеження", – зазначили у департаменті.
Там додали, що наразі дитина перебуває у лікарні під спостереженням медиків. Її стан покращився, вона у свідомості та спілкується у межах свого віку.
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