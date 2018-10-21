ВООЗ: Країни мають захищати дітей від реклами шкідливих продуктів

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Дітей, як і раніше, всюди оточує реклама продуктів із високим вмістом жирів, солі та цукру. Лише в половині з 53 країн Європейського регіону ВООЗ було вжито заходів щодо обмеження такої реклами. Про це йдеться в новій доповіді ВООЗ, інформує УНН.