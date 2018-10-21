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ВООЗ: Країни мають захищати дітей від реклами шкідливих продуктів

ВООЗ: Країни мають захищати дітей від реклами шкідливих продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Дітей, як і раніше, всюди оточує реклама продуктів із високим вмістом жирів, солі та цукру. Лише в половині з 53 країн Європейського регіону ВООЗ було вжито заходів щодо обмеження такої реклами. Про це йдеться в новій доповіді ВООЗ, інформує УНН.

Попри одноголосно ухвалені ще в 2010 році рекомендації ВООЗ для країн щодо регуляції реклами продуктів та алкоголю, лише половина країн європейського регіону вжила певних заходів. Водночас дітей досі оточує реклама продуктів із високою місткістю жирів, солі та цукру.

“Незважаючи на переконливі докази того, що маркетинг продуктів з високим вмістом жирів, солі і цукру негативно впливає на харчові звички дітей і сприяє їх ожирінню, багато країн не поспішають впроваджувати рекомендації”, — йдеться у доповіді ВООЗ.

Також експерти організації наголосили, що в більшості наявних норм та законів наголошується лише на ТБ-рекламі, хоча маркетинг діти бачать і в інтернеті, і на полицях магазинів.

Крім того, у ВООЗ вважають, що наявні обмеження щодо реклами у більшості випадків захищають дітей до 12 років, хоча підлітки також підпадають під негативний вплив.

“Більш того, не у всіх країнах введені ефективні системи класифікації продуктів харчування, які покликані служити критерієм їх оцінки з точки зору впливу на здоров’я”, — підкреслюють експерти ВООЗ.

Як раніше інформував УНН, вживання снеків, як мінімум двічі в тиждень, подвоює ризик передчасної смерті.

Українські Національні Новини

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