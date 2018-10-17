Вживання снеків подвоює ризик передчасної смерті - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Вживання снеків, як мінімум двічі в тиждень, подвоює ризик передчасної смерті. Про це свідчать дані дослідження, проведеного британськими вченими, передає УНН з посиланням на The Independent.
Зокрема повідомляється, що жителі Великої Британії нарощують споживання снеків. За останні 40 років британці збільшили частоту покупок снеків в 3 рази.
Поряд з цим, надмірне вживання снеків може, як мінімум, привести до збільшення ваги. У гіршому випадку - це вплине на тривалість життя споживача, кажуть дослідники.
Так, протягом 8 років британці спостерігали за самопочуттям і станом здоров'я тих, хто вживав снеки. У дослідженні взяли участь 4 тис. 440 осіб у віці від 45 до 79 років.
"Ті люди, які регулярно їли смажену картоплю, в два рази частіше вмирали. В цілому, за 8 років померли 236 учасників дослідження", - йдеться в повідомленні.
"Всі види смаженої картоплі, включаючи чіпси і клини, безпосередньо пов'язані з підвищенням смертності", - резюмували дослідники.
Як писав УНН, ВООЗ заявила про небезпеку вживання снеків і випічки.
Також нагадаємо, що в українському парламенті заговорили про заборону продавати снеки дітям до 16 років з причин їх шкідливості для здоров'я молоді.
Додамо, що кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.