У Рибалок сплатили штраф за обман покупця

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Виробник снекової продукції ТОВ “Снек експорт” сплатив АМКУ штраф у розмірі 68 тис. грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ.

Йдеться, зокрема, про штраф, накладений АМКУ на ТОВ “Снек експорт” за те, що товариство зазначало на упаковках своїх товарів інформацію, що не відповідає дійсності та вводить в оману споживачів.

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“Накладений рішенням адміністративної колегії територіального відділення від 29.09.2017 року на ТОВ „Снек експорт“ штраф у розмірі 68000 грн сплачено, на підтвердження чого до територіального відділення надано платіжне доручення від 19.04.2018 року”, — розповіли в АМКУ.

Зауважимо, що згідно з даними реєстрів Мін'юсту, ТОВ “Снек експорт” належить батьку нардепа від РЛП Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.

Як повідомляв УНН, саме ця компанія, за даними слідчих СБУ та суду, підписувала “угоди” з контрагентами в так званій “ЛНР”.

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