Родинна компанія депутата Рибалки підписувала "угоди" з контрагентами в "ЛНР" - суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Постачання снекової продукції ТОВ “Снек Експорт” на окуповані території Луганської області відбувалося через ланцюг фірм-посередників. А з контрагентами в “ЛНР” укладалися “меморандуми про комерційну політику”. Про це йдеться у вироку Зарічного суду м. Сум, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
“Згідно з узятими на себе злочинними зобов’язаннями, ОСОБА_3 (Джабраїлов — ред.), перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Луганської області, діючи під керівництвом щодо виконання організаційно-розпорядчих вказівок особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на підставі „Меморандума о коммерческой политике № 01/01/06“ укладеного між ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ та ТОВ „МИР ПИВА“ (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, буд. 128а-5), „Меморандума о коммерческой политике“ між ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ та ТОВ „ФОРС-Плюс“ („Луганська народна Республіка“, Луганська область, код 61113511), „Меморандума о коммерческой политике“ між ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ та ФОП „Гаврильченко Денис Юрійович“ („Луганська народна Республіка“, Луганська область, код НОМЕР_1), підписаних особисто особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконував функції з організації постачання та розповсюдження продукції снекової та непродовольчої груп товарів ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ на тимчасово окупованій території Луганської області”, — зазначається у вироку.
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У документі також йдеться і про те, що снеки ТОВ “Снек Екпорт” потрапляли на територію “ЛНР” через Білорусь та кордон з боку Російської федерації.
Нагадаємо, суд засудив одного з топ-менеджерів сімейного бізнесу депутат Рибалки за фінансування тероризму.
ТОВ “Снек Експорт” при цьому належить особисто батькові нардепа.
Загалом, у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму окрім вже засуджено Джабраїлова підозрюється ще один топ-менеджер ТОВ “Снек Експорт” — Денис Пробачай. Він наразі перебуває під вартою. Прокурори нещодавно оголосили про готовність передачі справи до суду.
Також нагадаємо, що прокурори у справі напередодні надали суду докази смс-листування топ-менеджерів Рибалки з питань поставок снеків S.Group в ОРДЛО.