Семейная компания депутата Рыбалки подписывала "соглашения" с контрагентами в "ЛНР" - суд

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Киев  •  УНН

 • 15175 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Поставка снековой продукции ООО "Снэк Экспорт" на оккупированные территории Луганской области происходила через цепь фирм-посредников. А с контрагентами в "ЛНР" заключались "меморандумы о коммерческой политике". Об этом говорится в приговоре Заречного суда г. Сум, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

“Согласно взятым на себя преступными обязательствами, ЛИЦО_3 (Джабраилов — ред.), находясь на временно оккупированных территориях Луганской области, действуя под руководством по выполнению организационно-распорядительных указаний лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании “Меморандума о коммерческой политике № 01/01/06” заключенного между ООО “Снэк Экспорт“ и ООО ”МИР ПИВА“ (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 128а-5), ”Меморандума о коммерческой политике“ между ООО "Снэк Экспорт" и ООО "ФОРС-Плюс" ("Луганская народная Республика", Луганская область, код 61113511), “Меморандума о коммерческой политике" между ООО “Снэк Экспорт" и ФЛП “Гаврильченко Денис Юрьевич" (2Луганская народная Республика", Луганская область, код НОМЕР_1), подписанных лично лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, который выполнял функции по организации снабжения и распространения продукции снековой и непродовольственной групп товаров ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированной территории Луганской области”, - говорится в приговоре.

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В документе также говорится и о том, что снеки ООО “Снек экпорта” попадали на территорию “ЛНР” через Беларусь и границу со стороны Российской Федерации.

Напомним, суд приговорил одного из топ-менеджеров семейного бизнеса депутата Рыбалки за финансирование терроризма.

ООО “Снэк Экспорт” при этом принадлежит лично отцу нардепа.

В общем, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма кроме уже осужденного Джабраилова подозревается еще один топ-менеджер ООО “Снэк Экспорт” — Денис Пробачай. Он сейчас находится под стражей. Прокуроры недавно объявили о готовности передачи дела в суд.

Также напомним, что прокуроры по делу накануне предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров Рыбалки по вопросам поставок снеков S.Group в ОРДЛО.

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