В АМКУ розповіли, як бізнес родини Рибалки обманював покупців

ukru
08:24 • 71099 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 105265 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 158000 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 140128 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 188954 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 127758 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 133177 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166931 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191541 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307629 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 63919 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 97518 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 79028 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 100953 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 64995 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 71086 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 101002 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 97581 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 188946 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 190633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 19684 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 23858 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54641 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66709 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 69805 перегляди
Актуальне
В АМКУ розповіли, як бізнес родини Рибалки обманював покупців

В АМКУ розповіли, як бізнес родини Рибалки обманював покупців

Київ • УНН

 • 13344 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Виробник снекової продукції - ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" - зазначав на упаковках своїх товарів інформацію, що не відповідала дійсності та вводила в оману споживачів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ.

По-перше, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” одночасно розміщувало на упаковках своєї продукції дві назви товару, зауважили в АМКУ.

Так, на лицьовій стороні упаковки назва снеку, як правило, вказувалася англійськими літерами з твердженням наявності у продукті сирів та соусів. На звороті упаковки назва товару зазначалася українськими літерами із деталізацією, що продукт містить не сир, а вже “смак сиру”.

Йдеться, зокрема, про наступні товари ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”:

— Лицьова сторона товару: “LAVASH chips сыр “Контэ” в сметанном соусе; зворотня сторона товару: сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком сиру “Конте” у сметанному соусі;

— “LAVASH chips лук — порей с сыром “Эмменталь”; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком цибулі — порей та сиру “Емменталь”;

— LAVASH chips французский соус с зернами горцицы; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком французького соусу із зернами гірчиці;

— LAVASH chips барбекю; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком “барбекю”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейний бізнес Рибалки: бренд Semki перереєстрували на новий офшор

По-друге, за даними АМКУ, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” поширювало на упаковці товару інформацію, що суперечить дійсному складу продукції. До прикладу, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” використало у назві товару напис “сыр "Контэ“ в сметанном соусе”, в той час, як до складу товару натуральний сир та сметана не входять, що “може ввести споживачів в оману стосовно споживчих властивостей цього товару”, — наголосили в АМКУ.

“Отже, ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ“ поширювало неточні відомості про споживчі властивості (товару - ред.), його назву, внаслідок чого ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" могло отримати неправомірні переваги у конкуренції.

Враховуючи те, що товари, які містять натуральні компоненти та товари, які містять ароматизатори та смакові наповнювачі, є різними товарами, то ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ“ оформило упаковку товару у такий спосіб, який ускладнює сприйняття споживачами інформації про споживчі властивості, характеристики товару, зокрема щодо його назви”, — зазначили в АМКУ.

У зв’язку із цим, тимчасова адміністративна колегія Дніпропетровського обласного відділення АМКУ оштрафувала ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” на 68 тис. грн за поширення інформації, що вводить в оману покупця, розповіли у Комітеті.

Нагадаємо, що ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” належить батьку нардепа від РЛП Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.

Як повідомляв УНН, саме ця компанія, за даними слідчих СБУ та суду, підписувала “угоди” з контрагентами в самопроголошеній “ЛНР”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59