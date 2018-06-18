В АМКУ розповіли, як бізнес родини Рибалки обманював покупців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Виробник снекової продукції - ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" - зазначав на упаковках своїх товарів інформацію, що не відповідала дійсності та вводила в оману споживачів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ.
По-перше, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” одночасно розміщувало на упаковках своєї продукції дві назви товару, зауважили в АМКУ.
Так, на лицьовій стороні упаковки назва снеку, як правило, вказувалася англійськими літерами з твердженням наявності у продукті сирів та соусів. На звороті упаковки назва товару зазначалася українськими літерами із деталізацією, що продукт містить не сир, а вже “смак сиру”.
Йдеться, зокрема, про наступні товари ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”:
— Лицьова сторона товару: “LAVASH chips сыр “Контэ” в сметанном соусе; зворотня сторона товару: сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком сиру “Конте” у сметанному соусі;
— “LAVASH chips лук — порей с сыром “Эмменталь”; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком цибулі — порей та сиру “Емменталь”;
— LAVASH chips французский соус с зернами горцицы; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком французького соусу із зернами гірчиці;
— LAVASH chips барбекю; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком “барбекю”.
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По-друге, за даними АМКУ, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” поширювало на упаковці товару інформацію, що суперечить дійсному складу продукції. До прикладу, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” використало у назві товару напис “сыр "Контэ“ в сметанном соусе”, в той час, як до складу товару натуральний сир та сметана не входять, що “може ввести споживачів в оману стосовно споживчих властивостей цього товару”, — наголосили в АМКУ.
“Отже, ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ“ поширювало неточні відомості про споживчі властивості (товару - ред.), його назву, внаслідок чого ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" могло отримати неправомірні переваги у конкуренції.
Враховуючи те, що товари, які містять натуральні компоненти та товари, які містять ароматизатори та смакові наповнювачі, є різними товарами, то ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ“ оформило упаковку товару у такий спосіб, який ускладнює сприйняття споживачами інформації про споживчі властивості, характеристики товару, зокрема щодо його назви”, — зазначили в АМКУ.
У зв’язку із цим, тимчасова адміністративна колегія Дніпропетровського обласного відділення АМКУ оштрафувала ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” на 68 тис. грн за поширення інформації, що вводить в оману покупця, розповіли у Комітеті.
Нагадаємо, що ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” належить батьку нардепа від РЛП Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.
Як повідомляв УНН, саме ця компанія, за даними слідчих СБУ та суду, підписувала “угоди” з контрагентами в самопроголошеній “ЛНР”.