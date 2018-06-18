В АМКУ рассказали, как бизнес семьи Рыбалки обманывал покупателей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Производитель снековой продукции — ООО “Снэк Экспорт” — указывал на упаковках своих товаров информацию, которая не соответствовала действительности и вводила в заблуждение потребителей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Во-первых, ООО “Снэк Экспорт” одновременно размещало на упаковках своей продукции два названия товара, отметили в АМКУ.
Так, на лицевой стороне упаковки название снека, как правило, указывалась английскими буквами с утверждением наличия в продукте сыров и соусов. На обратной стороне упаковки название товара указывалась украинскими буквами с детализацией, что продукт содержит не сыр, а уже “вкус сыра”.
Речь идет о следующих товарах ООО “Снэк Экспорт”:
— Лицевая сторона товара: “LAVASH chips сыр "Контэ" в сметанном соусе; обратная сторона товара: сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком сиру “Конте” у сметанному соусі;
— "LAVASH chips лук — порей с сыром "Эмменталь"; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком цибулі — порей та сиру “Емменталь”;
— LAVASH chips французский соус с зернами горцицы; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком французького соусу із зернами гірчиці;
— LAVASH chips барбекю; сухарики — грінки пшеничні “Лавашні” зі смаком “барбекю”.
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Во-вторых, по данным АМКУ, ООО “Снэк Экспорт” распространяло на упаковке товара информацию, которая противоречит действительному составу продукции. К примеру, ООО “Снэк Экспорт” использовало в названии товара надпись “сыр "Контэ" в сметанном соусе”, в то время, как в состав товара натуральный сыр и сметана не входят, что “может ввести потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств данного товара”, - отметили в АМКУ.
“Итак, ООО ”Снэк Экспорт“ распространяло неточные сведения о потребительских свойствах (товара — ред.), его название, в результате чего ООО "Снэк Экспорт" могло получить неправомерные преимущества в конкуренции.
Учитывая то, что товары, которые содержат натуральные компоненты и товары, содержащие ароматизаторы и вкусовые наполнители, является различными товарами, то ООО "Снэк Экспорт" оформило упаковку товара таким образом, который затрудняет восприятие потребителями информации о потребительских свойствах, характеристиках товара, в том числе относительно его названия”, - отметили в АМКУ.
В связи с этим, временная административная коллегия Днепропетровского областного отделения АМКУ оштрафовала ООО “Снэк Экспорт” на 68 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение покупателя, рассказали в Комитете.
Напомним, что ООО “Снэк Экспорт” принадлежит отцу нардепа от РЛП Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.
Как сообщал УНН, именно эта компания, по данным следователей СБУ и суда, подписывала “соглашения” с контрагентами в самопровозглашенной “ЛНР”.