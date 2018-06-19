У Рыбалок оплатили штраф за обман покупателя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Производитель снековой продукции ООО "Снек экспорт" оплатил АМКУ штраф в размере 68 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Речь идет о штрафе, наложенном АМКУ на ООО "Снек экспорт" за то, что общество указывало на упаковках своих товаров информацию, которая не соответствует действительности и вводит в заблуждение потребителей.
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"Наложенный решением административной коллегии территориального отделения от 29.09.2017 года на ООО "Снек экспорт" штраф в размере 68000 грн уплачен, в подтверждение чего в территориальное отделение предоставлено платежное поручение от 19.04.2018 года", - рассказали в АМКУ.
Заметим, что согласно данным реестров Минюста, ООО "Снек экспорт" принадлежит отцу нардепа от РЛП Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Как сообщал УНН, именно эта компания, по данным следователей СБУ и суда, подписывала "соглашения" с контрагентами в так называемой "ЛНР".