В ВР заговорили о запрете продавать снеки детям до 16 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Для регистрации законопроекта о запрете продажи снеков детям в возрасте до 16 лет необходимо провести детальное обсуждение этого вопроса с экспертами, вынести проблему на комитет. Однако, поскольку речь идет о здоровье детей, то эта проблема очень актуальна сегодня. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин.
"Надо предложение, и я как народный депутат напишу законопроект. До этого проведу обсуждения среди своих коллег, экспертов. Тема эта очень актуальна. Речь о здоровье детей и здоровье украинцев в целом.
Я как председатель подкомитета проведу обсуждения, посоветуюсь с главами ассоциаций, экспертами. В мой подкомитет входят начальники управлений, Минздрава. И я вам скажу, что мы такой закон готовы принять, потому что тема актуальна. Но вопрос надо изучить", - отметил политик.
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Для начала работы над законопроектом Юрчишин ждет предложений по этому поводу.
"Мы готовы заботиться о здоровье детей, здесь и речи быть не может о другом. И кстати, сейчас мы должны принять закон об информации для потребителя, он тоже важен и повлияет, потому что сегодня на прилавках в магазинах продают, что хотят, и за это нет никакой ответственности", - резюмировал нардеп.
Напомним, как писал УНН, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы потребляют все больше снеков. При этом по данным ученых, такие продукты содержат вредные для человеческого организма трансжиры в значительном количестве и провоцируют различные болезни.
В ВОЗ заявили, что от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, ежегодно умирает более 500 тыс. человек.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снековая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.