В ВР заговорили о запрете продавать снеки детям до 16 лет

КИЕВ. 9 октября. УНН. Для регистрации законопроекта о запрете продажи снеков детям в возрасте до 16 лет необходимо провести детальное обсуждение этого вопроса с экспертами, вынести проблему на комитет. Однако, поскольку речь идет о здоровье детей, то эта проблема очень актуальна сегодня. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин.