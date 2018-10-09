У ВР заговорили про заборону продавати снеки дітям до 16 років

"Треба пропозиція, і я як народний депутат напишу законопроект. До цього проведу обговорення серед своїх колег, експертів. Тема ця дуже актуальна. Мова про здоров'я дітей та здоров'я українців в цілому.

Я як голова підкомітету проведу обговорення, пораджуся із головами асоціацій, експертами. До мого підкомітету входять начальники управлінь, МОЗ. І я вам скажу, що ми такий закон готові прийняти, бо тема актуальна. Але питання треба вивчити", - зауважив політик.

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Для початку роботи над законопроектом Юрчишин чекає на пропозиції з цього приводу.

"Ми готові піклуватися про здоров'я дітей, тут і мови бути не може про інше. І до речі, зараз ми маємо прийняти закон про інформацію для споживача, він теж важливий і вплине, бо сьогодні на прилавках у магазинах продають, що хочуть, та за це немає жодної відповідальності", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, як писав УНН, згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці споживають все більше снеків. При цьому за даними науковців, такі продукти містять шкідливі для людського організму трансжири у значній кількості і провокують різні хвороби.

У ВООЗ заявили, що від серцево-судинних захворювань, обумовлених споживанням трансжирів, щороку помирає понад 500 тис. осіб.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках неправдивих даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у 68 тис. грн.