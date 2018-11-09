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Медик назвал продукты, которые следует исключить из рациона ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, следует исключить соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, а также чай, кофе и "искусственные" сладкие напитки. Об этом сообщил Президент Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологов Украины, главный внештатный детский гастроэнтеролог МОЗ Украины Олег Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.

"Нельзя перекармливать ребенка сладостями, не надо давать продукты, содержащие различные наполнители, консерванты, которые раздражают желудок. Их потребление может привести к нарушениям обмена веществ, аллергизации детского организма. Также не следует давать детям продукты, которые содержат много перца и соли, поскольку они раздражают желудочно-кишечный тракт", - отметил медик.

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В частности, по его словам, следует исключить из рациона ребенка соленую, вяленую или копченую рыбу, колбасные изделия. Вместо колбасы врач советует предлагать ребенку кусочек вареного мяса нежирных сортов - его же можно положить на бутерброд вместе с зеленью и овощами.

Кроме того, по мнению медика, не следует давать ребенку крепкий чай и кофе - они содержат возбуждающие вещества и уменьшают всасывание железа. Также запрещенными для ребенка должны быть сладкие газированные напитки, пакетированные соки, содержащие ароматизаторы и тому подобное.

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Также, по его словам, следует избегать "менее полноценных в пищевом отношении продуктов с высокой энергетической плотностью" - соленых закусок, мороженого, жареных продуктов, печенья и других сладостей. Особенно это касается различных леденцов, которые имеют яркий цвет и привлекательную упаковку, но содержат много красителей, искусственных наполнителей, ароматизаторов.

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Как отметил Шадрин, большой перекос в питании в сторону жиров и углеводов, которые легко усваиваются, приводит к появлению избыточного веса у детей. К такой пище, по его словам, относятся продукты так называемого фаст-фуда - с большим количеством жиров животного происхождения и углеводов, которые легко усваиваются. Такая пища, по словам гастроэнтеролога, не дает ощущения сытости, а, наоборот, поощряет ребенка есть еще.

Напомним, в одном из сел Винницкой области ребенок проглотил леденец вместе с палочкой. В больницу он попала без сознания, однако на следующий день пришел в себя, его состояние улучшилось.

Как сообщал УНН, по данным оценок, каждый третий подросток в Европе, имеет избыточную массу тела или страдает ожирением.

А в ВОЗ заявили, что страны должны защищать детей от рекламы вредных продуктов.

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