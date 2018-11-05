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Медик дав пораду, як укріпити імунітет під час епідемії грипу

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під час епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) укріпити імунітет і запобігти захворюванням можна за допомогою профілактики стресу, правильного харчування й загартовування організму. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Імунітет можна зміцнити і, у крайньому разі, полегшити симптоми або навіть уникнути цих захворювань. Я б звернув увагу, в першу чергу, на профілактику стресу – у широкому смислі слова. У першу чергу, людині треба не виснажувати свою нервову систему – щоб вона у достатній мірі відпочивала і не виснажувалась. Це, в основному, нічний сон – 7-8 годин. Крім того, треба уникати стресові фактори. На друге місце я би поставив продукти харчування", - сказав медик.

За його словами, їсти продукти, багаті вітамінами, слід не лише, коли приходить хвороба, а постійно, особливо у період епідемій. Це стосується чорної редьки, ягід (передусім, морожених, а не варених, у великій кількості цукру).

Цибулю і часник, на думку Стойки, вживати як елемент здорового харчування теж варто на регулярній основі, під час же епідемії панацеєю ці продукти не стануть. Багаті на вітамін С цитрусові, на думку лікаря, слід вживати помірно, оскільки кислота, особливо у дітей, може бути подразником слизової оболонки. В цілому ж і яблука, і зелень містять багато цього вітаміну.

Додатково, на думку медика, можна приймати хіба що вітамін D, якого дійсно не вистачає українцям протягом осені й зими і який недостатньо потрапляє в організм із рибою і морепродуктами.

Крім того, важливо приділяти багато уваги гігієні – регулярно провітрювати приміщення, багато проводити часу на вулиці, краще – із помірним фізичним навантаженням. Дуже корисно для організму також і загартування за допомогою обливань холодною водою.

Наносити ж оксолінову мазь під ніс для додаткового захисту від вірусів, на думку медика, не варто, оскільки слизова оболонка носа справляється з цією роллю самостійно.

За його словами, найкращим захистом від грипу є вакцинація. Причому щепитися ніколи не пізно, оскільки сезон грипу може тривати до середини весни.

Нагадаємо, за останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед дорослого населення в Україні зросла на 17,6%.

Для надійної профілактики грипу дітей слід вакцинувати, слідкувати за їхньою гігієною, а також обмежувати контакти із хворими людьми

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