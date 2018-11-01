Захворюваність дорослих на ГРВІ в Україні за тиждень зросла на 17,6%

"За 43-й тиждень (22.10.2018–28.10.2018) на ГРВІ захворіло 161 524 особи, із них 68,9% — діти віком до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 17,6%, а серед дітей до 17 років — на 11,2%", - повідомили у прес-службі.



При цьому у відомстві додали, що за останній тиждень були зареєстровані 39 випадків грипоподібного захворювання та 18 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу немає.



Тож, за даними МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, характерному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності на грип становить 382,6 на 100 000 населення, що на 26,2% менше епідемічного порогу по Україні.



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Крім того, у відомстві повідомили, що з початку епідемічного сезону проти грипу щепилися 24 086 осіб, 25% з яких - діти.



Нагадаємо, за минулий тиждень у Києві кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ досягла 11 тисяч 739 осіб.



На думку медиків, для надійної профілактики грипу дітей слід вакцинувати, слідкувати за їхньою гігієною, а також обмежувати контакти із хворими людьми.



За даними МОЗ, підйом захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні традиційно починається в другій половині листопада.



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У групі ризику щодо захворювання на грип в Україні перебуває близько 13,5 млн чоловік, або 30% населення країни.