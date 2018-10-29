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За тиждень у Києві на 14,2% побільшало хворих на грип та ГРВІ

За тиждень у Києві на 14,2% побільшало хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 6688 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За минулий тиждень у Києві кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ досягла 11 тисяч 739 осіб. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.

“У столиці за 43-й тиждень епідсезону спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 14,2%(за 42-й тиждень захворіло 9778). Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 3619 осіб (зростання на 22,2%), дітей — 8120 (зростання на 14,3%)”, — зазначив Микола Поворозник.

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Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 384,4 (за 42-й тиждень — 330) та є нижчим епідемічного порогу на 55,1%.

“У структурі захворюваності діти становлять 71,3%, а на попередньому тижні — 71,2%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 14,5%: 3249 випадки, що становить 40% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив Микола Поворозник.

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За його словами, до медичних закладів за 43-й тиждень епідсезону госпіталізовано 89 осіб, із них 81 — дитина. Із початку епідсезону — 1 жовтня 2018 року — проти грипу щеплено 6325 осіб, у тому числі 1615 дітей.

Раніше УНН повідомляв, що за минулий тиждень хворих на грип і ГРВІ дітей в Україні побільшало на 6,3%.

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