За тиждень у Києві на 14,2% побільшало хворих на грип та ГРВІ

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За минулий тиждень у Києві кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ досягла 11 тисяч 739 осіб. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на КМДА.