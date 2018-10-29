За неделю в Киеве на 14,2% возросло количество больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшую неделю в Киеве количество случаев заболеваний гриппом и ОРВИ достигло 11 тысяч 739 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на КГГА.
“В столице за 43-ю неделю эпидсезона наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 14,2% (за 42-ю неделю заболело 9778). Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболело 3619 человек (рост на 22,2%), детей — 8120 (рост на 14,3%)”, - отметил Николай Поворозник.
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В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 384,4 (по 42-ю неделю — 330) и ниже эпидемического порога на 55,1%.
“В структуре заболеваемости дети составляют 71,3%, а на предыдущей неделе — 71,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 14,5%: 3249 случаев, составляет 40% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью”, - отметил Николай Поворозник.
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По его словам, в медицинские учреждения за 43-ю неделю эпидсезона госпитализированы 89 человек, из них 81 — ребенок. С начала эпидсезона — 1 октября 2018 года — против гриппа привито 6325 человек, в том числе 1615 детей.
Ранее УНН сообщал, что за прошедшую неделю больных гриппом и ОРВИ детей в Украине стало больше на 6,3%.