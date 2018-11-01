Заболеваемость взрослых ОРВИ в Украине за неделю выросла на 17,6%

"За 43-ю неделю (22.10.2018-28.10.2018) ОРВИ заболело 161 524 человека, из них 68,9% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 17,6 %, а среди детей до 17 лет - на 11,2%", - сообщили в пресс-службе.



При этом в ведомстве добавили, что за последнюю неделю были зарегистрированы 39 случаев гриппоподобного заболевания и 18 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.



Поэтому, по данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, характерном для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 382,6 на 100 000 населения, что на 26,2% меньше эпидемического порога по Украине.



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Кроме того, в ведомстве сообщили, что с начала эпидемического сезона против гриппа привились 24086 человек, 25% из которых - дети.



Напомним, за прошедшую неделю в Киеве количество случаев заболеваний гриппом и ОРВИ достигло 11 000 739 человек.



По мнению медиков, для надежной профилактики гриппа детей следует вакцинировать, следить за их гигиеной, а также ограничивать контакты с больными людьми.



По данным Минздрава, подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начинается во второй половине ноября.



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В группе риска заболевания гриппом в Украине находится около 13,5 млн человек, или 30% населения страны.