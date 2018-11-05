Медик дал совет, как укрепить иммунитет во время эпидемии гриппа

"Иммунитет можно укрепить и, по крайней мере, облегчить симптомы или даже избежать этих заболеваний. Я бы обратил внимание, в первую очередь, на профилактику стресса - в широком смысле слова. В первую очередь, человеку нужно не истощать свою нервную систему - чтобы она в достаточной мере отдыхала и не истощалась. Это, в основном, ночной сон - 7-8 часов. Кроме того, следует избегать стрессовых факторов. На второе место я бы поставил продукты питания", - сказал медик.

По его словам, есть продукты, богатые витаминами, следует не только, когда приходит болезнь, а постоянно, особенно в период эпидемий. Это касается черной редьки, ягод (прежде всего, мороженых, а не вареных, в большом количестве сахара).

Лук и чеснок, по мнению Стойки, употреблять как элемент здорового питания тоже стоит на регулярной основе, во время же эпидемии панацеей эти продукты не станут. Богатые витамином С цитрусовые, по мнению врача, следует употреблять умеренно, так как кислота, особенно у детей, может быть раздражителем слизистой оболочки. В целом же и яблоки, и зелень содержат много этого витамина.

Дополнительно, по мнению медика, можно принимать разве что витамин D, которого действительно не хватает украинцам в течение осени и зимы и который недостаточно попадает в организм с рыбой и морепродуктами.

Кроме того, важно уделять много внимания гигиене - регулярно проветривать помещение, много проводить времени на улице, лучше - с умеренной физической нагрузкой. Очень полезно для организма также и закалки с помощью обливаний холодной водой.

Наносить же оксолиновую мазь под нос для дополнительной защиты от вирусов, по мнению медика, не стоит, поскольку слизистая оболочка носа справляется с этой ролью самостоятельно.

По его словам, лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Причем прививаться никогда не поздно, поскольку сезон гриппа может продолжаться до середины весны.

Напомним, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди взрослого населения в Украине выросла на 17,6%.

Для надежной профилактики гриппа детей следует вакцинировать, следить за их гигиеной, а также ограничивать контакты с больными людьми.