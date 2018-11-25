Медик посоветовал, чем кормить ребенка во время осенне-зимних эпидемий

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В осенне-зимний период, когда высок риск инфицирования гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), детям следует потреблять горячую витаминизированное пищу. Об этом сообщил президент Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологами Украины, главный внештатный детский гастроэнтеролог МОЗ Украины Олег Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.

"Необходимо употреблять витаминизированную пищу с обязательным приемом горячих блюд, надо есть первые блюда", - отметил медик.

По его словам, не следует считать, что витамины содержатся только во фруктах и ​​овощах - их достаточно и в кашах, зерновых (группа В, пищевые волокна, много минералов, железо, цинк и т.д.), молочных продуктах (В2, В12, А, D , кальций, цинк, магний), мясе (В1, В2, В12, РР, цинк).

При этом он добавил, что, учитывая невозможность обеспечения рационального питания, все больше людей в современном мире регулярно принимают - особенно в период эпидемий - витамины в виде препаратов. По его же мнению, комплексы витаминов и специальные пищевые добавки следует принимать только по назначению врача и только в случае проблем со здоровьем.

"Если рацион ребенка сбалансированный, здоровый, то витамины давать не надо. Если есть проблемы со стороны ребенка - хронические заболевания, особенно ЖКТ, при которых уменьшается всасывание витаминов и ребенок не может принять тот объем пищи, который нужен ему по возрасту, или если у ребенка большая физическая нагрузка, ребенок спортсмен, или аллергия на некоторые продукты, то да, витамины следует принимать. Тогда лучше брать комплексные препараты, в которых есть и витамины, и минералы", - пояснил Шадрин.

Напомним, во время эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) укрепить иммунитет и предотвратить заболевания можно с помощью профилактики стресса, правильного питания и закаливания организма.

Из рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, следует исключить соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, а также чай, кофе и "искусственные" сладкие напитки.