Захворюваність на грип та ГРВІ типова для початку зими

ukru
Ексклюзив
07:02 • 13291 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 184094 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 485564 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 470945 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 456680 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457405 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328375 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267863 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 524264 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178785 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 90822 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 81163 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 86742 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 78234 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 66429 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 13338 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 441621 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 524266 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 448990 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 398534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172124 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 168992 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169424 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163704 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166707 перегляди
Актуальне
Захворюваність на грип та ГРВІ типова для початку зими

Захворюваність на грип та ГРВІ типова для початку зими

Київ • УНН

 • 16831 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Інтенсивність епідемічного процесу в Києві зараз перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН. 

“За 47-й тиждень епідсезону зареєстровано 13 649 хворих на грип та ГРВІ, спостерігається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 6,7%”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грип в Україні: медики порадили, як уберегтися від хвороби

У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 460,6 та є нижчим епідемічного порогу на 53,8%.

“Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року”, — зазначив Микола Поворозник.

Загалом зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих — 4291 особа проти 4033 за 46-й тиждень (зростання на 6,4%), дітей — 9358 проти 8756 (зростання на 6,9%).

У структурі захворюваності діти становлять 68,6%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 11,6% у
порівнянні з попереднім тижнем: 3805 випадків, що становить 40,7% від загальної кількості захворілих дітей і 27,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про "холодову алергію" у зв’язку із морозами

За 47-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 127 осіб, із них 117 — діти. Із початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 278, із них — 4 923 дитини.

Нагадаємо, перший підтверджений випадок захворювання на грип в Україні було зафіксовано на тижні з 12 по 18 листопада. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами грипу.

Раніше лікарі дали поради, як зберегти здоров'я взимку дорослим і дітям. Мова йде про раціональне харчування і засоби захисту від холоду.

Також синоптики попередили українців про наближення морозів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,053.87
Ethereum
$2,066.39