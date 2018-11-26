Захворюваність на грип та ГРВІ типова для початку зими

“За 47-й тиждень епідсезону зареєстровано 13 649 хворих на грип та ГРВІ, спостерігається зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 6,7%”, — йдеться у повідомленні.

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У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 460,6 та є нижчим епідемічного порогу на 53,8%.

“Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року”, — зазначив Микола Поворозник.

Загалом зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих — 4291 особа проти 4033 за 46-й тиждень (зростання на 6,4%), дітей — 9358 проти 8756 (зростання на 6,9%).

У структурі захворюваності діти становлять 68,6%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 11,6% у

порівнянні з попереднім тижнем: 3805 випадків, що становить 40,7% від загальної кількості захворілих дітей і 27,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

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За 47-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 127 осіб, із них 117 — діти. Із початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 278, із них — 4 923 дитини.

Нагадаємо, перший підтверджений випадок захворювання на грип в Україні було зафіксовано на тижні з 12 по 18 листопада. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами грипу.

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