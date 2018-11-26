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Заболеваемость гриппом и ОРВИ типичная для начала зимы

Заболеваемость гриппом и ОРВИ типичная для начала зимы

Киев  •  УНН

 • 16831 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Интенсивность эпидемического процесса в Киеве сейчас находится на уровне, характерном для этого периода года. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

“За 47-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 13649 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 6,7%”, — говорится в сообщении.

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В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 460,6 и ниже эпидемического порога на 53,8%.

“В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года”, — отметил Николай Поворозник.

В целом рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых — 4291 человек против 4033 за 46-ю неделю (рост на 6,4%), детей — 9358 против 8756 (рост на 6,9%).

В структуре заболеваемости дети составляют 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 11,6% по 
сравнению с предыдущей неделей: 3805 случаев, что составляет 40,7% от общего количества заболевших детей и 27,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

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За 47-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 127 человек, из них 117 — дети. С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа было охвачено 22278, из них — 4923 ребенка.

Напомним, первый подтвержденный случай заболевания гриппом в Украине был зафиксирован на неделе с 12 по 18 ноября. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать три штамма гриппа.

Ранее врачи дали советы, как сохранить здоровье зимой взрослым и детям. Речь идет о рациональном питании и средствах защиты от холода.

Также синоптики предупредили украинцев о приближении морозов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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