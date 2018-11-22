В Україну прийшов грип

“У період з 12 по 18 листопада вперше з початку сезону було зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Поки захворюваність на грип та ГРВІ зберігається на неепідемічному рівні — на 17,5 % менше епідемічного порогу по Україні”, — йдеться у зведенні МОЗ.

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Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіли 164 826 людей, із них 68% — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7 % та 8,0 % відповідно.

Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Було досліджено 64 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в одному випадку визначено РНК вірусу грипу типу А не субтипований.

Крім того, в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, відзначається спорадичне географічне поширення грипу.

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З початку епідемічного сезону проти грипу було вакциновано 84 079 людей.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами грипу: мічиганський, сінгапурський і колорадський. У Мінохорони здоров'я радять проводити вакцинацію для формування імунітету.

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