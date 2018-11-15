В Україні заборонили популярний препарат від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс актив симптомакс". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Заборонити реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Вікс актив симптомакс" порошок для орального розчину зі смаком лимона по 10 саше у коробці серії 62868961А1, британського виробництва через невідповідність специфікації за показником "Парацетамол", - йдеться у повідомлені.
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Усі аптеки мають невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність всіх серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом знищення та/або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити територіальний орган Держлікслужби про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження.
Довідка УНН: "Вікс актив симптомакс" використовується для симптоматичного лікування застуди та грипу (головний біль, біль та ломота у тілі, біль у горлі, закладеність носа та підвищена температура).
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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".