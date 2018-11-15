В Украине запретили популярный препарат от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Викс актив симптомакс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Викс актив симптомакс" порошок для орального раствора со вкусом лимона по 10 саше в коробке серии 62868961А1, британского производства из-за несоответствия спецификации по показателю "Парацетамол", - говорится в сообщении.
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Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.
Справка УНН: "Викс актив симптомакс" используется для симптоматического лечения простуды и гриппа (головная боль, боль и ломота в теле, боль в горле, заложенность носа и повышенная температура).
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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрел».