Грип в Україні: медики порадили, як уберегтися від хвороби

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Найкращим методом профілактики проти грипу є вакцинація, крім того, в період сезонного росту захворюваності на грип і ГРВІ слід більше уваги приділяти особистій гігієні, вживати вітамінізовану гарячу їжу, а також більше часу проводити на свіжому повітрі, також треба частіше провітрювати приміщення. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров‘я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

“Є захист специфічний, який виробляє специфічний захист імунітету від грипу певних штамів, — це вакцинація. Це захист від 4 штамів найімовірніших, найагресивніших вірусів”, — зазначив медик.

За його словами, щеплення не дає 100%-вого захисту організму від грипу - воно зменшує ризик захворіти лише на 50-60%, втім значно ефективніше знижує ризик ускладнень після настання захворювання (на 70% захищає від ускладнень і на 90% — від смерті).

При цьому він додав, що хворі на грип і ГРВІ більше страждають від ускладнень, ніж від самого грипу, ускладнення також спричиняють і смерть.

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За його словами, під час епідемії грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) укріпити імунітет і запобігти захворюванням можна за допомогою профілактики стресу, правильному харчуванню й загартовуванню організму. У першу чергу, людині треба не виснажувати свою нервову систему, у достатній мірі відпочивати і не виснажуватись. Це, в основному, нічний сон – 7-8 годин. Вживати в їжу слід продукти, багаті вітамінами, причому не лише, коли приходить хвороба, а постійно, особливо у період епідемій. Це стосується чорної редьки, ягід (передусім, морожених, а не варених, у великій кількості цукру).

Цибулю і часник, на думку Стойки, вживати як елемент здорового харчування теж варто на регулярній основі, під час же епідемії панацеєю ці продукти не стануть. Багаті на вітамін С цитрусові, на думку лікаря, слід вживати помірно, оскільки кислота, особливо у дітей, може бути подразником слизової оболонки. В цілому ж і яблука, і зелень містять багато цього вітаміну.

Додатково, на думку медика, можна приймати хіба що вітамін D, якого дійсно не вистачає українцям протягом осені й зими і який недостатньо потрапляє в організм із рибою і морепродуктами.

Крім того, важливо приділяти багато уваги гігієні – регулярно провітрювати приміщення, багато проводити часу на вулиці, краще – із помірним фізичним навантаженням. Дуже корисно для організму також і загартування за допомогою обливань холодною водою.

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Наносити ж оксолінову мазь під ніс для додаткового захисту від вірусів, на думку медика, не варто, оскільки слизова оболонка носа справляється з цією роллю самостійно.

За його словами, найкращим захистом від грипу є вакцинація. Причому щепитися ніколи не пізно, оскільки сезон грипу може тривати до середини весни.

При цьому завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України Алла Мироненко попередила, що нинішній сезон захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції стане найвищим з 2015-2016 років.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада, стало відомо про прихід грипу в Україну. Перший підтверджений випадок захворювання на грип було зафіксовано на минулому тижні. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У м. Київ спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ – на минулому тижні хворих побільшало на 8,1%.

Втім, за даними МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні.

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