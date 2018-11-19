У столиці на 8,1% побільшало хворих на грип та ГРВІ

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У м. Київ спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної міської державної адміністрації.