У столиці на 8,1% побільшало хворих на грип та ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У м. Київ спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної міської державної адміністрації.
“У столиці за 46-й тиждень епідсезону зареєстровано 12 789 хворих на грип та ГРВІ (за 45-й тиждень захворіло 11 828) та спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 8,1%”, — зазначив Микола Поворозник.
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Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, властивому для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 431,6 (за 45-й тиждень — 399,2) та є нижчим епідемічного порогу на 49,5%.
“Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дорослих захворіло 4033 осіб (зростання на 7,7%), дітей — 8756 (зростання на 8,3%). У структурі захворюваності діти становлять 68,5%, а на попередньому тижні — 68,3%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 17,2%: 3408 випадків, що становить 38,9% від загальної кількості захворілих дітей і 26,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — пояснив Поворозник.
За його словами, до медичних закладів за 46-й тиждень епідсезону госпіталізовано 129 осіб, із них 117 — діти.
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Також із початку епідемічного сезону — 1 жовтня 2018 року — у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 19 437, із них 4 329 — діти.
Нагадаємо, 15 листопада у Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що епідемії грипу в Україні поки немає. Раніше у Єврокомісії озвучили статистику медичних наслідків через опір организму до антибіотиків.