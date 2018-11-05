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Вакцина проти грипу захищає від хвороби на 50-60% - медик

Вакцина проти грипу захищає від хвороби на 50-60% - медик

Київ • УНН

 • 14254 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вакцина проти грипу зменшує ризик захворіти лише на 50-60%, втім значно ефективніше знижує ризик ускладнень після настання захворювання. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров‘я Отто Стойка на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Є захист специфічний, який виробляє специфічний захист імунітету від грипу певних штамів, — це вакцинація. Це захист від 4 штамів найімовірніших, найагресивніших вірусів”, — зазначив медик.

За його словами, щеплення не дає 100%-вого захисту організму від грипу, однак значно зменшує ризик виникнення ускладнень.

“На 50-60% захищають (щеплення від захворювання на грип — ред.), але, знову ж таки, на 70% захищає від ускладнень і на 90% — від смерті”, — додав лікар.

При цьому він додав, що хворі на грип і ГРВІ більше страждають від ускладнень, ніж від самого грипу — це ж стосується і випадків смерті. Так, зокрема, за його словами, минулого епідсезону від наслідків грипу померло 7 осіб — всі вони не були щеплені від грипу.

“Але, на жаль, це тільки частина захисту, тому що є ще біля двохсот вірусів, які протікають в легшій формі, і від них специфічного захисту поки що немає”, — уточнив О.Стойка.

Нагадаємо, за останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед дорослого населення в Україні зросла на 17,6%.

Для надійної профілактики грипу дітей слід вакцинувати, слідкувати за їхньою гігієною, а також обмежувати контакти із хворими людьми. Про це повідомила доцент кафедрі дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім.О.Богомольця Людмила Палатна.

Українські Національні Новини

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