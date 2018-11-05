Вакцина против гриппа защищает от болезни на 50-60% - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вакцина против гриппа снижает риск заболеть лишь на 50-60%, впрочем значительно эффективнее снижает риск осложнений после наступления заболевания. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Есть защита специфическая, которая производит специфическую защиту иммунитета от гриппа определенных штаммов - это вакцинация. Это защита от 4 штаммов наиболее вероятных, агрессивных вирусов", - отметил медик.
По его словам, прививка не дает 100%-ной защиты организма от гриппа, однако значительно уменьшает риск возникновения осложнений.
"На 50-60% защищают (прививки от заболевания гриппом - ред.), но, опять же, на 70% защищает от осложнений и на 90% - от смерти", - добавил врач.
При этом он добавил, что больные гриппом и ОРВИ больше страдают от осложнений, чем от самого гриппа - это касается и смертельных случаев. Так, в частности, по его словам, в прошлом эпидсезоне от последствий гриппа умерло 7 человек - все они не были привиты от гриппа.
"Но, к сожалению, это только часть защиты, потому что есть еще около двухсот вирусов, которые протекают в более легкой форме, и от них специфической защиты пока нет", - уточнил О.Стойка.
Напомним, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди взрослого населения в Украине выросла на 17,6%.
Для надежной профилактики гриппа детей следует вакцинировать, следить за их гигиеной, а также ограничивать контакты с больными людьми. Об этом сообщила доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им.А.Богомольца Людмила Палатная.