Через стійкість до антибіотиків у Європі помирають 33 тис. людей на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За даними дослідження, стійкість до антибіотиків викликає 33 тисячі смертей на рік в Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Європейської комісії.
“Сьогодні Європейський день антибіотиків! Стійкість до антибіотиків викликає 33 тисяч смертей в рік у Європі”, — зазначили в організації.
При цьому в ЄК повідомили, що стійкість, або резистентність, до антибіотиків виникає через неправильний або недоцільний прийом таких препаратів.
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За наведеними результатими нового дослідження “Євробарометра” щодо знань про антибіотики та загальних тенденцій їх використання, 32% респондентів використовували антибіотики протягом останніх 12 місяців, причому 20% з них приймали такі препарати у випадку застуди або грипу. 7% опитаних приймали такі ліки без відповідного медичного призначення або навіть візиту до лікаря.
Нагадаємо, минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я провела найбільший за останні 40 років перегляд своїх рекомендацій щодо антибіотиків та розділила їх на три групи. Експерти ВООЗ розподілили антибіотики на три групи — ACCESS (доступний), WATCH (уважний, пильний) і RESERVE (запасний, резервний) — із рекомендаціями, коли їх використовувати.
Деякі штами пневмокока стали невразливими для дії колістіна, одного з “антибіотиків останньої надії”.