Через стійкість до антибіотиків у Європі помирають 33 тис. людей на рік

ukru
08:52 • 12192 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 68980 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 205648 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 503309 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 488189 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471605 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 464968 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333645 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268804 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 538117 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
9.1 м/с
60 %
754 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 110745 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 104758 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 108305 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 102916 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 92076 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 68984 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 456012 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 538117 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 461388 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 410058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 14068 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 176959 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173487 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173615 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167733 перегляди
Актуальне
Через стійкість до антибіотиків у Європі помирають 33 тис. людей на рік

Через стійкість до антибіотиків у Європі помирають 33 тис. людей на рік

Київ • УНН

 • 13350 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. За даними дослідження, стійкість до антибіотиків викликає 33 тисячі смертей на рік в Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

“Сьогодні Європейський день антибіотиків! Стійкість до антибіотиків викликає 33 тисяч смертей в рік у Європі”, — зазначили в організації.

При цьому в ЄК повідомили, що стійкість, або резистентність, до антибіотиків виникає через неправильний або недоцільний прийом таких препаратів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великі проблеми малих дітей: як в Україні рятують передчасно народжених малюків

За наведеними результатими нового дослідження “Євробарометра” щодо знань про антибіотики та загальних тенденцій їх використання, 32% респондентів використовували антибіотики протягом останніх 12 місяців, причому 20% з них приймали такі препарати у випадку застуди або грипу. 7% опитаних приймали такі ліки без відповідного медичного призначення або навіть візиту до лікаря.

Нагадаємо, минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я провела найбільший за останні 40 років перегляд своїх рекомендацій щодо антибіотиків та розділила їх на три групи. Експерти ВООЗ розподілили антибіотики на три групи — ACCESS (доступний), WATCH (уважний, пильний) і RESERVE (запасний, резервний) — із рекомендаціями, коли їх використовувати.

Деякі штами пневмокока стали невразливими для дії колістіна, одного з “антибіотиків останньої надії”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55