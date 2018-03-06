Вчені заявили, що пневмонія стала невразливою для "антибіотика останньої надії"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Деякі штами пневмокока стали невразливими для дії колістіна, одного з "антибіотиків останньої надії". Про це йдеться в медичній статті, опублікованій в журналі mBio, передає УНН.
"Це дуже тривожне відкриття, так як пневмококи набагато частіше викликають інфекції, ніж інші бактерії. Важливо розуміти, що в даному випадку вони були невразливі і для дії карбапенеми, іншого антибіотика "останньої надії". При розвитку реальної хвороби це змусило б лікарів використовувати колістин для боротьби з інфекцією. Ми раніше ніколи не знаходили в США пневмококів подібного роду", - розповідає Девід Вайсс (David Weiss) з університету Еморі в Атланті (США).
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