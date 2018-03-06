Ученые заявили, что пневмония стала неуязвимой для "антибиотика последней надежды"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Некоторые штаммы пневмококка стали неуязвимыми для действия колистина, одного из "антибиотиков последней надежды". Об этом говорится в медицинской статье, опубликованной в журнале mBio, передает УНН.
"Это очень тревожное открытие, так как пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии. Важно понимать, что в данном случае они были неуязвимы и для действия карбапенема, другого антибиотика "последней надежды". При развитии реальной болезни это заставило бы врачей использовать колистин для борьбы с инфекцией. Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода", — рассказывает Дэвид Вайсс (David Weiss) из университета Эмори в Атланте (США).
Напомним, 28 февраля в Новгородковском районе Кировоградской области от осложнений от гриппа умерла 45-летняя женщина.