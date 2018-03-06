Ученые заявили, что пневмония стала неуязвимой для "антибиотика последней надежды"

"Это очень тревожное открытие, так как пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии. Важно понимать, что в данном случае они были неуязвимы и для действия карбапенема, другого антибиотика "последней надежды". При развитии реальной болезни это заставило бы врачей использовать колистин для борьбы с инфекцией. Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода", — рассказывает Дэвид Вайсс (David Weiss) из университета Эмори в Атланте (США).

Напомним, 28 февраля в Новгородковском районе Кировоградской области от осложнений от гриппа умерла 45-летняя женщина.