Из-за устойчивости к антибиотикам в Европе умирают 33 тыс. человек в год
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По данным исследования, устойчивость к антибиотикам вызывает 33 тысяч смертей в год в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.
"Сегодня Европейский день антибиотиков! Устойчивость к антибиотикам вызывает 33 тысяч смертей в год в Европе", - отметили в организации.
При этом в ЕК сообщили, что устойчивость, или резистентность, к антибиотикам возникает из-за неправильного или нецелесообразного приема препаратов.
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Согласно результатам нового исследования "Евробарометра" о знаниях об антибиотиках и общих тенденциях их использования, 32% респондентов использовали антибиотики в течение последних 12 месяцев, причем 20% из них принимали такие препараты в случае простуды или гриппа. 7% опрошенных принимали такие лекарства без соответствующего медицинского назначения или даже визита к врачу.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения провела крупнейший за последние 40 лет просмотр своих рекомендаций по антибиотикам и разделила их на три группы. Эксперты ВОЗ распределили антибиотики на три группы - ACCESS (доступен), WATCH (внимательный, пристальный) и RESERVE (запасной, резервный) - с рекомендациями, когда их использовать.
Некоторые штаммы пневмококка стали неуязвимыми для действия колистина, одного из "антибиотиков последней надежды".