Из-за устойчивости к антибиотикам в Европе умирают 33 тыс. человек в год

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104963 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110676 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147593 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142762 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135623 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127841 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169950 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за устойчивости к антибиотикам в Европе умирают 33 тыс. человек в год

Из-за устойчивости к антибиотикам в Европе умирают 33 тыс. человек в год

Киев  •  УНН

 • 13348 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По данным исследования, устойчивость к антибиотикам вызывает 33 тысяч смертей в год в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

"Сегодня Европейский день антибиотиков! Устойчивость к антибиотикам вызывает 33 тысяч смертей в год в Европе", - отметили в организации.

При этом в ЕК сообщили, что устойчивость, или резистентность, к антибиотикам возникает из-за неправильного или нецелесообразного приема препаратов.

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Согласно результатам нового исследования "Евробарометра" о знаниях об антибиотиках и общих тенденциях их использования, 32% респондентов использовали антибиотики в течение последних 12 месяцев, причем 20% из них принимали такие препараты в случае простуды или гриппа. 7% опрошенных принимали такие лекарства без соответствующего медицинского назначения или даже визита к врачу.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения провела крупнейший за последние 40 лет просмотр своих рекомендаций по антибиотикам и разделила их на три группы. Эксперты ВОЗ распределили антибиотики на три группы - ACCESS (доступен), WATCH (внимательный, пристальный) и RESERVE (запасной, резервный) - с рекомендациями, когда их использовать.

Некоторые штаммы пневмококка стали неуязвимыми для действия колистина, одного из "антибиотиков последней надежды".

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