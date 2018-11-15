МОЗ запевнив, що епідемії грипу в Україні немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
“Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився — на 1,0 % та 4,0 % відповідно”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі в Україні медики відзначають відсутність географічного поширення грипу і ГРВІ та низьку інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.
За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 34 випадки грипоподібного захворювання та 22 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано.
З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей. Головний лікар Київського міського центру здоров‘я Отто Стойка стверджує, що вакцина проти грипу захищає від хвороби на 50-60%.
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За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть три штами грипу: мічиганський, сінгапурський і колорадський. У Мінохорони здоров'я радять проводити вакцинацію для формування імунітету.
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