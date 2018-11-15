МОЗ запевнив, що епідемії грипу в Україні немає

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.