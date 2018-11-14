Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Всесвітній день боротьби з діабетом відзначається щорічно 14 листопада, повідомляє УНН.
Як повідомили в ООН, у 2007 році Генеральна асамблея ухвалила резолюцію A/RES/61/225, якою проголошувався Всесвітній день боротьби з діабетом як день, що відзначається в ООН. У документі визнається нагальна "необхідність продовження багатосторонніх зусиль щодо охорони та зміцнення здоров'я людини і забезпечення доступу до лікувальних послуг і медичної освіти".
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Діабет - це хронічна хвороба, яка виникає у тих випадках, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або коли організм не може ефективно використовувати вироблений ним інсулін. Це призводить до підвищеного рівня вмісту глюкози у крові (гіперглікемії).
Для діабету першого типу (раніше відомого як інсулінозалежний або дитячий діабет) характерна відсутність вироблення інсуліну.
Діабет другого типу (раніше званий інсулінонезалежним або дорослим діабетом) розвивається внаслідок неефективного використання організмом інсуліну. Часто він є результатом надмірної ваги і відсутності фізичної активності.
Гестаційний діабет є гіперглікемією, яка вперше виявляється під час вагітності.
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Діабет усіх типів може викликати ускладнення у різних частинах тіла і підвищувати загальний ризик передчасної смерті. До можливих ускладнень належить інфаркт, інсульт, ниркова недостатність, ампутація ніг, втрата зору і ураження нервів. Під час вагітності погано контрольований діабет підвищує ризик смерті плоду і виникнення інших ускладнень.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівні поширеності діабету неухильно ростуть. За оцінками, у 2014 році на діабет страждали 422 мільйони дорослих у всьому світі у порівнянні з 108 мільйонами у 1980 році. Це означає, що кожна одинадцята доросла людина у світі страждає на діабет, повідомили в ООН.
Так, глобальний рівень захворюваності діабетом (стандартизований за віком) майже подвоївся з 1980 року, збільшившись з 4,7% до 8,5% серед дорослого населення. Це відображає зростання супутніх факторів ризику, таких як надмірна вага або ожиріння. За останній час рівень захворюваності діабетом швидше зростав у країнах з низьким і середнім рівнем доходу в порівнянні з країнами з високим рівнем доходу.