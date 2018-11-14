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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105890 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111991 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136224 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом

Киев  •  УНН

 • 21012 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, сообщает УНН.

Как сообщили в ООН, в 2007 году Генеральная ассамблея приняла резолюцию A/RES/61/225, провозглашающую Всемирный день борьбы с диабетом в качестве дня, отмечаемого в ООН. В документе признается насущная "необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению".

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Диабет - это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).

Для диабета первого типа (ранее известного как инсулинозависимый или детский диабет) характерно отсутствие выработки инсулина.

Диабет второго типа (ранее называемый инсулиннезависимым или взрослым диабетом) развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Часто он является результатом избыточного веса и отсутствия физической активности.

Гестационный диабет является гипергликемией, которая впервые выявляется во время беременности.

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Диабет всех типов может вызывать осложнения в различных частях тела и повышать общий риск преждевременной смерти. К возможным осложнениям относится инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, ампутация ног, потеря зрения и поражение нервов. Во время беременности плохо контролируемый диабет повышает риск смерти плода и возникновения других осложнений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровни распространенности диабета неуклонно растут. По оценкам, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. Это означает, что каждый одиннадцатый взрослый человек в мире страдает диабетом, сообщили в ООН.

Так, глобальный уровень заболеваемости диабетом (стандартизованный по возрасту) почти удвоился с 1980 года, увеличившись с 4,7% до 8,5% среди взрослого населения. Это отражает рост сопутствующих факторов риска, таких как избыточный вес или ожирение. За последнее время уровень заболеваемости диабетом быстрее возрастал в странах с низким и средним уровнем дохода по сравнению со странами с высоким уровнем дохода.

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